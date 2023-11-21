إحباط تهريب كميات من المواد البترولية بالسوق السوداء في الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط تهريب كميات من المواد البترولية بدون فواتير قبل بيعها بالسوق السوداء في محافظة الأقصر، وضبط القائمين على عملية التهريب.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، قد تمكن من ضبط سائق وعامل -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت- أثناء استقلالهما سيارة “نقل” قيادة أحدهما، مُحمل عليها 10 براميل سولار بإجمالي 1600 لتر تقريبًا بدون أوراق أو فواتير.

وضبط سائق وعامل -مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا- أثناء استقلالهما سيارة “نقل” قيادة أحدهما، مُحمل عليها 6 براميل سولار بإجمالي 1200 لتر تقريبًا بدون أوراق أو فواتير.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها في السوق السوداء.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.