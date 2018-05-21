إحباط تهريب كميات عطور بمطار برج العرب تقدر بنحو 16 ألف جنيه

مها أبوودن ضبطت سلطات جمارك مطار برج العرب كمية من العطور بالمخالفة لقانون الجمارك. وتم الضبط أثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة النيل القادمة من جدة عندما اشتبه وليد عيسى رئيس الوردية، وخالد عبدالعزيز مأمور تفتيش…

مها أبوودن



ضبطت سلطات جمارك مطار برج العرب كمية من العطور بالمخالفة لقانون الجمارك.



وتم الضبط أثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة النيل القادمة من جدة عندما اشتبه وليد عيسى رئيس الوردية، وخالد عبدالعزيز مأمور تفتيش الركاب فى الراكب المصرى م . ش .ز مشرف رحلات وقادم من السعودية؛ نظرا لكثرة تردده وحمله 6 حقائب.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفى، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود كثافات معتمة بالحقائب.



وبتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 165 زجاجة برفان ماركة لابيدوس صنع فرنسا داخل حقائبه بين طيات الملابس، وبلغت قيمة المضبوطات 16 ألف و500 جنيه