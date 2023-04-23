إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات في ميناء طنجة بالمغرب

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب ضبط 5.4 طن من مخدر القنب الهندي و60 كيلوجراماً من الكوكايين في ميناء طنجة المتوسط كانت محملة في شاحنة لنقلها إلى إسبانيا.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن “عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط تمكنت بتنسيق مع مصالح الجمارك من إحباط محاولة للتهريب الدولي لخمسة أطنان و438 كيلوجراماً من مخدر الشيرا (القنب الهندي)، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع”.

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن “سائق الشاحنة مغربي الجنسية وعمره 45 عاماً، كان يحاول استعمال وثائق تصدير مزورة عند استعداده للسفر نحو إسبانيا”، مشيراً إلى أنه أوقف وتحت الحراسة”.

ولفت إلى أن تفتيش الشاحنة أظهر “تخزين شحنات كبيرة من مخدر الشيرا على شكل صفائح داخل تجاويف معدة خصيصاً في المقطورة والهيكل الداخلي للشاحنة”.

من جهة أخرى، ضبطت المديرية العامة للأمن الوطني والجمارك في عملية أخرى، الخميس، 60 كيلوجراماً من الكوكايين في حاوية تبريد بميناء طنجة المتوسط أيضاً.

وبحسب بيان منفصل، كانت شحنة الكوكايين “ملفوفة بعناية داخل أحشاء أسماك تونة مجمدة في حاوية تبريد واردة من الإكوادور ومتوجهة إلى إسبانيا عبر الميناء”.

وفُتح تحقيق قضائي في القضية بإشراف النيابة العامة المختصة وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”.

ووفقاً للأمم المتحدة، يعد المغرب أكبر مُنتج للقنب الهندي في العالم، إذ تم ضبط حوالى 100 طن من القنب الهندي في 2022، وتساوي هذه الكمية نصف ما تم ضبطه في العام السابق، بحسب تقرير سنوي للمديرية العامة للأمن الوطني.