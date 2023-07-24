إحباط تهريب عملات أجنبية مخبأة بحقيبة مسافر في مطار القاهرة

أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، محاولة تهريب مبالغ مالية من عملات أجنبية بحوزة أحد الأشخاص بالمخالفة للقانون داخل مطار القاهرة الدولي.

تعود الواقعة، عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط أحد الأشخاص بحيازته مبالغ مالية عملات أجنبية، مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات في الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.