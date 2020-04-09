إحباط تهريب بوليصة شحن من أقمشة الكمامات للخارج عبر مطار القاهرة (صور)

أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، اليوم الخميس، محاولة تهريب كميات من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات عبر مطار القاهرة إلى خارج البلاد.

الواقعة، أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي.

وكشفت عن اعتزام مسئولي إحدى الشركات التجارية، تهريب كمية من الأقمشة المُستخدمة لتصنيع الكمامات للخارج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مندوب الشركة المشار إليها، أثناء إنهاء الإجراءات اللازمة لبوليصة شحن.

وبالفحص تبين أنها عبارة عن 2 طرد بوزن 34 كيلو جرام “مناديل قماش”، لصالح الشركة المشار إليها عبر إحدى شركات الشحن الجوي، والمرسلة إلى أحد الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية.

وتشكلت لجنة بمشاركة الجهات المختصة لجرد مشمول بوليصة الشحن.

وأسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى تزن 34 كيلو جرام.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية بالبلاد، ومراقبة الأسواق ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.

واتساقًا والإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.