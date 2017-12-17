إحباط تهريب أدوية بشرية لعلاج الصدفية ببرج العرب

مها أبوودن تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة سمير صديق مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الخاصة بعلاج الصدفية بالمخالفة للقانون. وقال مدير عام الجمرك إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على احدى رحلات خطوط شركة الطيران التركية القادمة م

مها أبوودن

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة سمير صديق مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الخاصة بعلاج الصدفية بالمخالفة للقانون.

وقال مدير عام الجمرك إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على احدى رحلات خطوط شركة الطيران التركية القادمة من أسطنبول تم الاشتباه في أحد الركاب المصريين ومعه 3 حقائب وبسؤاله عما إذا كان يحمل نقدا أو أدوية طبية او بضائع تستحق رسوما جمركية أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك أجاب بالنفي.

وبالعرض على مدير الجمرك طارق صلاح الدين قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم محمد مأمور الفحص أكد صحة الاشتباه ووجود أدوية بالحقائب وقرر مدير الجمرك تشكيل لجنه جمركية لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش حقائبه وتبين وجود 10 علب كوزنتكس 150 Cosentyx داخل كل منها 2 أمبول كبير ( دواء يستخدم لعلاج الصدفية ) مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 700 ألف جنيه وتم تحرير محضر ضبط للراكب وتحريز المضبوطات.