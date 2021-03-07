سيــارات

إحباط ترويج 6 أطنان من زيوت السيارات مجهولة المصدر (صور)

وضبط صاحب المصنع.
أماني عوض 5:02 م, الأحد, 7 مارس 21 5:02 م, الأحد, 7 مارس 21

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أحبطت أجهزة الأمن محاولة ترويج أطنان من زيوت السيارات المصنعة بمواد مجهولة المصدر، داخل إحدى المصانع بمدينة بدر في محافظة القاهرة، على الأسواق.

وألقت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة القبض على مسئول عن مصنع زيوت وشحوم سيارات -كائن بدائرة قسم شرطة بدر- بتهمة تصنيع زيوت السيارات بخامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر.

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وعُثر بداخل المصنع على 6 أطنان زيت سيارات، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، قبل طرحها بالأسواق لتحقيق مكاسب مادية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري وتصنيع والإتجار في سلع ومواد مجهولة المصدر.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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