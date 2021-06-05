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إحباط ترويج 57.3 طن من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية بالإسكندرية

في منطقة برج العرب.
أماني عوض 1:04 م, السبت, 5 يونيو 21 1:04 م, السبت, 5 يونيو 21

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أحبطت مباحث التموين محاولة ترويج 57.3 طن من مستلزمات إنتاج مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، بعد العثور عليها داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، قد أكدت أن المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لمستحضرات التجميل، متواجد بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال الغش التجاري.

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وأوضحت التحريات أن المتهم يخزن كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج مستحضرات التجميل منتهية تاريخ الصلاحية، بقصد إعادة تدويرها واستخدامها فى عملية تصنيع مستحضرات التجميل، وطرح منتجاته للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بالمخزن المُشار إليه على 57٫337 طن من مستلزمات إنتاج مستحضرات التجميل، بدون فواتير أو مستندات ومنتهية تاريخ الصلاحية.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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