إحباط ترويج 28 ألف قرص من مخدر «التامول» في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط 28 ألف قرص مخدر لعقار “التامول” بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية في محافظة الإسكندرية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قد تابعت نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية -لهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصصا في الإتجار الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

وعُثر بحوزتهما على 28٫000 قرص مخدر لعقار “التامول”، مبلغ مالي، هاتفي محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيداء ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليوني و240 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.