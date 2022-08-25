إحباط ترويج 22 قطعة أثرية في سوهاج

أحبطت شرطة السياحة والآثار محاولة بيع 22 قطعة أثرية، عثرت عليهم داخل منزل شخص في محافظة سوهاج، عقب اكتشاف تنقيبه عن الآثار، داخل مسكنه.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي، بقطاع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج- متهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه وعثر على أعمال حفر ببدروم المنزل “2 حفرة”، ووجود شواهد أثرية عبارة عن كسر فخار.

وباستكمال التفتيش ضبطت 22 قطعة يشتبه في أثريتها، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على لجنة من مفتشي الآثار والنيابة العامة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.