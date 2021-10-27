إحباط ترويج 1.5 كيلو جرام لمخدر الآيس في سوهاج

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، محاولة تهريب 1.500 كيلو جرام لمخدر الآيس، في محافظة سوهاج، قدرت قيمتها 3 ملايين جنيه، وضبطت اثنين من مروجيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج ، قد تابعت نشاط شخصين -لهما معلومات جنائية- تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الأيس “الشابو”، مُتخذان من دائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة طهطا، وضبط بحوزتهما كمية لمخدر الأيس “الشابو” وزنت 1.500 كيلو جرام، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتفين محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.