لايف

إحباط ترويج 1.5 كيلو جرام لمخدر الآيس في سوهاج

أثناء استقلال المتهمين سيارة بدائرة مركز شرطة طهطا.
أماني عوض 7:58 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 7:58 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، محاولة تهريب 1.500 كيلو جرام لمخدر الآيس، في محافظة سوهاج، قدرت قيمتها 3 ملايين جنيه، وضبطت اثنين من مروجيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج ، قد تابعت نشاط شخصين -لهما معلومات جنائية- تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الأيس “الشابو”، مُتخذان من دائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

اقرأ أيضا  الداخلية توزع حلوى المولد على دور الأيتام ومراكز المكفوفين (صور)

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة طهطا، وضبط بحوزتهما كمية لمخدر الأيس “الشابو” وزنت 1.500 كيلو جرام، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتفين محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

اقرأ أيضا  الداخلية: زيارة طلاب المدارس للجهات الشرطية في المنوفية (صور)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

القبض على «مستريح» جمّع 48 مليون جنيه من المواطنين في أكتوبر

أماني عوض 7:46 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

ضبط شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص في الجيزة

أماني عوض 7:27 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

الصحة: فحص مليون و471 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية

المرسي عزت 7:15 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

عوض تاج الدين: احتواء الموجة الرابعة لفيروس كورونا يتم بطريقة مثالية

المال - خاص 7:04 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

افتتاح مستشفي «أهل مصر» الربع الأول من 2022

المرسي عزت 6:18 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

النيابة العامة تعلن مباشرة التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة

المال - خاص 6:18 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21