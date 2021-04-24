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إحباط بيع 50 ألف قرص أدوية مهربة جمركيًا ومحظورة بالقاهرة

داخل مخزن غير مرخص بمصر القديمة.
أماني عوض 6:34 م, السبت, 24 أبريل 21 6:34 م, السبت, 24 أبريل 21

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 50346 قرص أدوية مختلفة الأنواع ومستوردة ومهربة جمركيًا ومحظورة في مخزن أدوية بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

وألقت مباحث التموين القبض على المسئول عن مخزن أدوية، وذلك لإدارته بدون ترخيص ومزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح.

فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، وغير مسجلة ومحظور تداولها بالمخالفة للقانون.

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وعثر داخل المخزن على 648 زجاجه قطرة، 240 عبوة كريم، 120 عبوة فوار، 150 قطعة مستلزمات طبية، 108 أمبولات حقن، 15 عبوة لبن أطفال وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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