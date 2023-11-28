إحباط بيع 23.5 ألف عبوة سجائر في السوق السوداء بمطروح

أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة بيع 23.5 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع في السوق السوداء بمحافظة مطروح، أثناء تهريبها عن طريق سيارة ربع نقل.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح ، قد تمكن من ضبط سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح- أثناء استقلاله سيارة ربع نقل وبحوزته 23500 علبة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركيًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.

ونظمت وزارة الداخلية الاحتفال السنوي بتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا بمختلف المراحل الدراسية، في العام الدراسى المنصرم، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية وحرصها الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم، والرعاية لأسر شهداء الشرطة.

وعقد قطاع الإعلام والعلاقات الاحتفالية مع تسليم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسي للأول بكل مرحلة تعليمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الكوادر بوزارة التربية والتعليم، وبعض الفنانين والإعلاميين.

ونُقل خلالها تحيات وتقدير محمود توفيق وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء في سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن.