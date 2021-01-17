سيـــاســة

إحالة 3 متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة «المرابطون»

جماعة "المرابطون" الإرهابية التي أسسها الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي
المال - خاص 4:27 م, الأحد, 17 يناير 21 4:27 م, الأحد, 17 يناير 21

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أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة متهم محبوس واثنين هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمتهم عن توليهم قيادة في جماعة “المرابطون” الإرهابية التي أسسها الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة “تنظيم القاعدة” الإرهابية بليبيا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استجوبت المتهم المحبوس، فأقر بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها، وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها والتحاقه بجماعة “تنظيم القاعدة” الإرهابية بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام 2011 خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير وقتئذ، انضم إلى جماعة إرهابية بالبلاد وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، وأثناء تواجده في ليبيا التقى الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي وآخرين حيث أسس المحكوم عليه جماعة تسمى “المرابطون” تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر فانضم إليها وآخرين منهم المتهمين الهاربين، ومكث رفقة مؤسسها فترة باشر فيها نشاطًا تنظيميًا في تلك الجماعة حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقًا إلى مصر.

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كتبت- نجوى عبد العزيز

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