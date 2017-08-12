إحالة 13 مسئولا بالصحة للمحاكمة العاجلة فى قضية تلف التطعيمات

نجوى عبد العزيز



قررت النيابة الإدارية إحالة 13 مسئولا من قيادات وزارة الصحة للمحاكمة العاجلة.

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من وزير الصحة بشأن تلف عدد من تطعيمات (MMR) والمخصصة لتحصين الأطفال من أمراض ( الحصبة والحصبة الألمانية والتهاب الغدة النكافية ) ومقدار التلف 3028 فيال، والتي بلغت قيمته 224 ألف جنيه، وتغير لون الراصد الخاص والمؤشر الحراري (VVM) لهذه الكمية من التطعيمات، وتحول لونها من الأبيض إلى اللون الرمادي الداكن وأصبح غير صالح للاستخدام وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة غرفة التبريد المخزن بها الطعوم عن المعدل الطبيعي لعدة مرات متعاقبة، حيث يتم تخزين هذه الأنواع من الطعوم ورصد درجة حرارة الغرفة من خلال عداد رقمى لقياس درجة الحرارة موجود أعلى باب كل غرفة تبريد، بالإضافة إلى جهاز اللاب جارد “Lab guard” وهدفه الرصد الدائم لدرجة حرارة هذه الثلاجات وغرف التبريد المخزن فيها الطعوم والأمصال.وضحت التحقيقات أن الطعوم تم شراؤها من خلال ( منظمة اليونسيف العالمية ) وتم توريد الطعوم إلى مخازن الطعوم والأمصال التابعة للإدارة المركزية للمخازن والمشتريات بوزارة الصحة خلال شهر أبريل عام 2016، بعد أن تم فحص الشحنة من قبل لجنة فنية متخصصة ومشكٌلة من المختصين بالإدارة المركزية للشئون الوقائية والإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة.

كانت الطعوم كلها سليمة ومطابقة للمواصفات قبل التخزين، وتم تخزينها بتاريخ 13 أبريل 2016 وتم تخزينها في غرفة التبريد رقم 6 واستمرت بها حتى يوم 26 سبتمبر 2016، ثم تم نقلها إلى غرفة التبريد رقم 25 – التابعة لذات الشركة – إستعدادًا لصرفها وتلاحظ تغير لون الراصد الحراري للطعوم إلى المرحلة الثالثة قبل الصرف بتاريخ 28 سبتمبر 2016 والذي على أثره تم وقف صرف هذه الكمية.

تضم قائمة المتهمين كلا من: “رئيس قسم الصيادلة بمخازن الطعوم والأمصال بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة، و9 صيادلة، ومدير عام المخازن بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة، والمشرف على غرف تبريد الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية والمخزن بها الطعوم والأمصال المملوكة للإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة، وأمين مخازن الطعوم والأمصال بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة سابقًا”.

وأثبت الفحص أنها مطابقة للمواصفات وأن الراصد الحرارى لها في مرحلته الأولى، كما أن الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن هي المنوط بها تخزين ومتابعة وحفظ كل اللقاحات والطعوم والأمصال الموجودة بالمخازن واتباع تعليمات حفظ الطعوم فى سلسلة تبريد جيدة، حيث تم التخزين في غرف تبريد الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.