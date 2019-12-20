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إحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية لتخريبهم عمدا خطوط بترول «إيتاي البارود»

بمنطقة إيتاي البارود فى البحيرة
المال - خاص 7:35 م, الجمعة, 20 ديسمبر 19 7:35 م, الجمعة, 20 ديسمبر 19

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قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة 10 أشخاص للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم في قضية تخريب خطوط البترول، وسرقة مواد البترولية المارة بهه، وتسببهم في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص جراء جرائمهم.

كان ذلك بمنطقة إيتاي البارود فى البحيرة، وذلك في القضية رقم ٢٨٨٤٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات إيتاي البارود.

وأمر النائب اتلعام باستمرا التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا – دمنهور المار بأرض عزبة المواسير بإيتاي البارود ولذلك استأجروها في غضون أكتوبر الماضي ونقلوا مواسير إليها  نقبوا حتى ثقبوا الخط وركبوا محبسا عليه.

 ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه وفي صباح الثالث عشر من نوفمبر الماضي حاول أحدهم تركيب محبس آخر فتهتك عازل الخط وبدأ تسريب المواد حتى خرج الأمر عن سيطرتهم، ففروا هاربين بينما أبلغ مؤجر الأرض النجدة وشركة أنابيب البترول.

كتبت – نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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