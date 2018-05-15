إحالة نواب للتحقيق بتهمة السفر لدولة أوروبية دون إذن البرلمان

ياسمين فواز أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة عدد من النواب، للتحقيق أمام هيئة المكتب، بسبب سفرهم إلى دولة أوروبية، دون الحصول على إذن مسبق من المجلس. وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إن هناك…

ياسمين فواز

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة عدد من النواب، للتحقيق أمام هيئة المكتب، بسبب سفرهم إلى دولة أوروبية، دون الحصول على إذن مسبق من المجلس.

وقال “عبد العال”، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إن هناك محاولة جديدة من شخص كان نائبا بالمجلس وأسقطت عضويته، يحاول للمرة الثانية تحريض النواب على السفر لدولة أوروبية.

وأضاف خلال كلمته، أن ذلك الشخص، لا يزال يحاول تحريض النواب على السفر لدول أوروبية دون إذن المجلس.

واحتد عبد العال على النواب الذين سافروا، قائلا إنه تمت إحالتهم لهيئة المكتب، وإنه لن يتنازل عن التحقيق معهم لحفظ كرامة المجلس.

وحاول كل من النائب طلعت خليل وشديد أبو هندية، التحدث خلال الجلسة، ورفض عبد العال، قائلا: “لن أمنحكما الكلمة، كلاكما من الذين سافروا بدون إذن، وتم إحالتكم لهيئة المكتب للتحقيق”.

من جانبه، أكد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريحاته لـ”المال” أن ما حدث داخل الجلسة العامة اليوم يخالف كافة الأعراف البرلمانية واللائحة الداخلية التى تنظم عمل المجلس، مضيفا أنه سافر بناء على إخطار وإذن مسبق من المجلس.

وأشار خليل إلى سفره مؤخرا إلى النرويج وهى دولة صديقة لمصر ، بناء على دعوة من قبل السفارة النرويجية، نافيا أن تكون الدعوة بناء على جمعية أو أفراد أو منظمات.

واعرب طلعت خليل عن استيائه الشديد مما حدث داخل الجلسة العامة اليوم ، قائلا: “نحن نواب ممثلين عن الشعب ونعلم جيدا حجم مسئوليتنا “، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول”.