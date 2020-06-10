إحالة نزاع أطلس للاستثمار مع هيئة التعمير إلى مكتب خبراء بعد حجزها للحكم

أطلس للاستثمار تفصح عن آخر تطورات نزاعها مع هيئة التعمير فى المحاكم

أفصحت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عن إحالة دعواها ضد هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى مكتب خبراء من قبل محكمة الجيزة الابتدائية بعد أن حجزتها للحكم فى وقت سابق.

وقالت “أطلس” فى بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن تلك الدعوى كانت ممدوة للنطق بالحكم بجلسة 9 يونيو الجارى ،وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالتها لمكتب خبراء الجيزة.

واستنادا إلى ذلك تم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل لسداد رسوم الخبير وقدره خمسة آلاف جنيه.

تفاصيل دعوى أطلس للاستثمار وحجزها للحكم مرتين

وقالت أطلس للاستثمار فى إفصاح سابق إن هذه الدعوى كانت محجوزة للحكم فى 28 أبريل، ثم أجلت إلى 28 مايو بسبب ظروف كورونا وتعليق العمل بالمحاكم.

وفى 28 مايو مدت هيئة المحكمة أجل النطق بالحكم للمرة الثانية إلى 9 يونيو الحالى.

وتطالب أطلس فى الدعوى باسترداد مبلغ 11 مليون جنيه من هيئة التعمير، إضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيه؛ جبرًا للأضرار المادية والأدبية التى لحقتها.

ويتعلق النزاع بقطعة أرض بالكيلو 43 بالشيخ زايد سدَّدت عنها “أطلس” 11 مليون جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير، نظير تغيير النشاط المخصص للأرض، وتحديد نسبة بنائية 25%.

عودة المحاكم للعمل وخطة لفتح الاقتصاد منتصف يونيو

وعادت المحاكم للعمل اعتبارًا من 30 مايو الماضى بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب ظروف فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة فى وقت سابق عن خطة لفتح النشاط الاقتصادى وعودة العمل بكل المجالات اعتباراً من منتصف يونيو الحالى.

وأعلنت الحكومة فى مارس الماضى عن حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادى وتعويض القطاعات المتضررة من الأزمة.

وشملت خطة الإنقاذ خفض أسعار الغاز والكهرباء على المصانع، إضافة إلى تأجيل دفع أقساط القروض وإلغاء الضرائب على البورصة، وتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%.

“أطلس” عرضت نزاعها على لجنة فض المنازعات

مجلس الوزراء

ولجأت أطلس للاسثتمار إلى تلك الدعوى بعد تعثر حسمها فى لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء المصرى خلال الفترة الماضية.

وتقول”أطلس” إن تلك الأرض دخلت ضمن نطاق جهاز الشيخ زايد طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017.

وتخطط الشركة لإطلاق مشروع سكنى على هذه الأرض تحت اسم “Riviera Avenue” ويقع خلف قرية “ريفيرا جاردنز”.