إحالة نائب محافظ الإسكندرية وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة

نجوى عبد العزيزأحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و6 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها وتزوير محرر رسمي واستعماله.وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام



نجوى عبد العزيز

أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و6 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها وتزوير محرر رسمي واستعماله.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، قد باشرت التحقيقات فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة العامة، وثبت من خلال تحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية والمشويات، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض مقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها وكذا إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج “مشروعك” دون توقيع غرامات عليه بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي أثبت فييها عدم وجود أي مخالفات بيئية بالمشروع.

وأفادت تحقيقات المستشار محمد وجيه المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا أن سعاد الخولي طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربع طوابق بالعقار ملكيته “السرايا رويال بلازا” وطلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها لدى مسئولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والإنارة والنظافة للطريق المؤدي لمسكنها كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للإستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبدالرحمن المملوك له مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأراضي المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية “الدوران تاون” وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.