إحالة مسئولين بالسكة الحديد للتحقيق ومكافأة غفير

المال -خاص:قرر المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، خلال جولة مفاجئة بنطاق منطقة وسط الدلتا، صرف مكافأه فورية للخفير رمضان محروس، بمنطقة عرب الرمل، لالتزامه والقيام بمهامه الوظيفية طبقا لتعليمات التشغيل، كما قرر تحويل مسئولين بمحطة سمنود، والمسئولين عن التشغيل والإشارات بمنطقة وسط الد



المال -خاص:

قرر المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، خلال جولة مفاجئة بنطاق منطقة وسط الدلتا، صرف مكافأه فورية للخفير رمضان محروس، بمنطقة عرب الرمل، لالتزامه والقيام بمهامه الوظيفية طبقا لتعليمات التشغيل، كما قرر تحويل مسئولين بمحطة سمنود، والمسئولين عن التشغيل والإشارات بمنطقة وسط الدلتا للشئون القانونية، للإخلال بواجباتهم.



وأكد رئيس الهيئة أثناء تفقده أعمال التطوير بمحطة المحله الكبرى، ضرورة الانتهاء من الأعمال فى أقرب وقت ممكن، ونبه على حسن معاملة الركاب، وانتظام القطارات وتحسين الخدمة.

