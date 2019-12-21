إحالة مدير إدارة الرقابة التموينية بالقاهرة للنيابة لتلاعبه في محاضر المخابز

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، إيقاف مدير إدارة الرقابة التموينية لمديرية التموين بالقاهرة، وإحالتة للنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات، لتلاعبه في المحاضر الرسمية المحررة ضد المخابز المخالفة، بحسب بيان المحافظة اليوم.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في موازنة 2019/ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، 35 مليار للتموين، و51 مليار للخبز مع تخصيص 3 مليارات لتوفير باقي السلع المطروحة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وذلك لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25 جنيها يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بإلإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف .