إحالة عضو التحالف الاشتراكى لمحكمة بندر بنى سويف الأحد المقبل

إيمان عوف قال ياسر سعد عضو لجنة الحريات بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن محكمة بندر بني سويف قررت احالة وليد محمد عبد المنعم عضو الحزب الي دائرة يوم الأحد المقبل مع استمرار حبس المتهم، كما وافقت نيابة بندر بني سويف…

إيمان عوف

قال ياسر سعد عضو لجنة الحريات بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن محكمة بندر بني سويف قررت احالة وليد محمد عبد المنعم عضو الحزب الي دائرة يوم الأحد المقبل مع استمرار حبس المتهم، كما وافقت نيابة بندر بني سويف على عرضه علي مفتش الصحة لعمل الفحوصات اللازمة وتقديم ما يلزم من علاج وأرسلت لمأمور قسم بندر بني سويف صورة ضوئية من القرار للتنفيذ.

وكانت النيابة قد وجهت لوليد عبدالمنعم العديد من التهم من بينها اشتراكه في تجمهر مع مجموعة مكونة من أكثر من خمسة أشخاص بقصد تعطيل تنفيذ القانون واللوائح، وإحراز مطبوعات تتضمن ترويجاً لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.

كما قررت النيابة نسخ الاوراق وتقيدها بمحضر إداري للتحقيق مع المتهم بخصوص واقعة الانضمام إلى جماعة محظورة.