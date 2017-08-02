إحالة سماسرة دواجن للنيابة بسبب اتفاقهم على الأسعار

محمد ريحان وأحمد اللاهونيقرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة بعض سماسرة الدواجن البيضاء للنيابة بسبب اتفاقهم على تحديد سعر بيع الكيلو بالأسواق. وقال الجهاز فى بيان له اليوم، إنه تلقَّى بلاغًا من أحد منتجي الدواجن البيضاء، والتي تعد مصدرًا رئيسيًّا للبروتين في مصر كبديل ر

محمد ريحان وأحمد اللاهوني

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة بعض سماسرة الدواجن البيضاء للنيابة بسبب اتفاقهم على تحديد سعر بيع الكيلو بالأسواق.



وقال الجهاز فى بيان له اليوم، إنه تلقَّى بلاغًا من أحد منتجي الدواجن البيضاء، والتي تعد مصدرًا رئيسيًّا للبروتين في مصر كبديل رئيسي في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء؛ حيث تضرر فيه من اتفاق كبار السماسرة على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء دون النظر للتكاليف التي يتحملها المُربّون، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المُربِّين إلى الخروج من السوق، وانخفض حجم الإنتاج الداجني من مليار و200 مليون طائر في عام 2010 حتى بلغ حوالي 700 مليون طائر في عام 2016، وهو ما قد يؤثر على القطاع الداجني بصفة عامة، وعلى توفير احتياجات المواطن المصري ناهيك عن ارتفاع الأسعار.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه بفحص سوق خدمة تسويق اللحم الحي من الدواجن خلال الفترة من يناير 2015 حتى ديسمبر 2016، تحقق الجهاز من وجود ذلك الاتفاق بين كبار السماسرة على تحديد سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، حيث اتضح أن المخالفين قاموا بفرض أسعار تقل عن تكلفة المُربِّين بحوالي 14%، مما أدى إلى تراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق.

وتأتي هذه المخالفة كمثال صارخ للممارسات الاحتكارية المترتبة على تعدد حلقات التداول، في ظل قطاع عشوائي يفتقر إلى المعلومات والبيانات الدقيقة، وتغيب عنه القواعد المنظمة الأمر الذي سهل قيام عدد من السماسرة استغلال أوضاعهم وقدراتهم بالاتفاق على الأسعار وفرضها علي المُربِّين، الذين تتراجع قدرتهم التفاوضية لإنتاجهم سلعة سريعة التلف، وقد كانت لهذه الممارسات الاحتكارية من قِبَل هؤلاء السماسرة انعكاسات سلبية واضحة على القدرة الإنتاجية والتنافسية للمُربِّين في القطاع الداجني، وهو ما يخالف نص المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وعليه أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قراره بإحالتهم للنيابة.

وفي هذا السياق جاءت نتائج فحص البلاغ في القطاع الداجني ليؤكد أهمية إنشاء بورصة للدواجن لتنظيم حلقات التداول المختلفة وتكون مرتبطة بقاعدة للبيانات الخاصة بالقطاع تحت إشراف وزارة الزراعة لضمان المحافظة على الثروة الداجنة في مصر، حتى تضمن أن الأسعار المعلنة أسعار مبنية على العرض والطلب والتكاليف التي يتكبدها المُربي.

ولا يخفى ما واجهه الجهاز من صعوبات في فحص هذا البلاغ، لقطاع يتسم بالعشوائية والافتقار للبيانات، فضلًا عن خوف العاملين به من تقديم معلومات أو بيانات قد تعرضهم لمُسائلات من جانب بعض الجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب.

يذكر أن تلك المخالفة ليست الأولى التي يتوصل إليها الجهاز في قطاع الدواجن، فقد سبق لجهاز حماية المنافسة أن طالب بتحريك الدعوى ضد (24) شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في عام 2013 لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ودأبهم على القيام بممارسات احتكارية على نحو أَلْحَق الضرر بالمواطنين.

وأكَّدت أ.د/ منى الجرف – رئيس مجلس إدارة الجهاز – أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات قد تمس المواطن، أو تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاعات الأسعار التي يعاني منها المواطن.