إحالة سائق بهيئة إسعاف البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية

النيابة الإدارية تأمر بإحالة سائق بهيئة الإسعاف المصرية بمنطقة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية لتعاطيه عقار “الترامادول” المُخَدِر أثناء قيامه بأداء عمله؛ مما أسفر عن وقوع حادث تصادم وتلفيات بالمركبة قيادته – التابعة لهيئة الإسعاف المصرية – فرع البحر الأحمر.



وكانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الأول، قد تلقت بلاغ هيئة الإسعاف المصرية بالبحر الأحمر، بشأن تعرض إحدى سياراتها لحادث تصادم.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، والتي باشرها عبد الرحمن محمد – وكيل النيابة، بإشراف المستشارإسلام مقلد – مدير النيابة، عن أن المتهم كان قد تلقي بلاغًا من غرفة العمليات بوقوع حادث مروري كبير على طريق “رأس غارب – الغردقة”، فتوجه بسيارة الإسعاف قيادته – وبصحبته المُسعِف – إلى مكان الحادث، وحال قيادته المركبة برعونة تحت تأثير تعاطيه عقار “الترامادول” المُخَدِر فَقَدَ القدرة على التحكم بعجلة القيادة بشكل صحيح، وانحرف في اتجاه الطريق العكسي مصطدمًا بالرصيف المقابل؛ مما أسفر عن تلفيات لَحِقَت بالمركبة قيادته قُدِرَت قيمتها بمبلغ ١٦١٠٦ جنيهات.

وقد استمعت النيابة لشهادة كلٍ من مدير إدارة اللجان الطبية بالتأمين الصحي، ومسؤول صيانة السيارات بهيئة إسعاف البحر الأحمر، ومشرف قطاع الإسعاف، كما اطلعت على التقرير الطبي الصادر عن لجنة تحليل المخدرات بالإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والمتضمن إيجابية نتيجة العينة المأخوذة من المتهم وثبوت تعاطيه لعقار “الترامادول” المُخِدر يوم الحادث.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.

كتبت نجوى عبد العزيز