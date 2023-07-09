إحالة رئيس لجنة ومراقب بالزقازيق للتحقيق بعد تداول امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار الصورة المتداولة لأجزاء من أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، فإنها توضح أن أجزاء أسئلة الامتحان تم تصويرها داخل دورة مياه لجنة مدرسة على مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.

ووجه الدكتور رضا حجازي فور ضبط الواقعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة رئيس اللجنة ويدعى “ج . خ” ومراقب أول اللجنة ويدعى “م . ح” للتحقيق العاجل بمقر الوزارة، وذلك لمسئوليتهما الكاملة عن الواقعة.

وزير التربية والتعليم

كما اطمأن الوزير خلال زيارته اليوم لمحافظة سوهاج على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة التي يتم تنفيذها والخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وأكد الوزير أن أي طالب سيتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصرح بأنه قام بالغش داخل اللجنة أثناء الامتحان سيتم تصحيح أوراق إجابته في لجنة خاصة، مشددا على أن الوزارة لديها كافة أدوات الرصد لمختلف الفيديوهات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الطالب الذي يتم رصده من خلال فريق مكافحة الغش الإكتروني أثناء قيامه بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول يتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد فحص هاتفه المحمول وفي حال ثبوت اتصاله خلال وقت الامتحان بأحد المدرسين بأي وسيلة من الوسائل سواء عبر اتصال هاتفي أو عبر تطبيقات التواصل المختلفة سيتم تحويل المدرس للتحقيق أيضا.

وشدد الوزير على أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بكافة أشكاله لضمان انتظام سير الامتحانات.