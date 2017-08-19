إحالة رئيس تحرير صحيفة مسائية للمحاكمة

نجوى عبد العزيز:وافق المستشار نبيل صادق ، النائب العام على إحالة رئيس تحرير إحدى الصحف المسائية، ومحرر شئون التعليم للمحاكمة الجنائية، بعد ثبوت ارتكابهما جريمة القذف في حق محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم.وأكد قرار الاتهام الذي وافق عليها المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المسا

نجوى عبد العزيز:

وافق المستشار نبيل صادق ، النائب العام على إحالة رئيس تحرير إحدى الصحف المسائية، ومحرر شئون التعليم للمحاكمة الجنائية، بعد ثبوت ارتكابهما جريمة القذف في حق محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد قرار الاتهام الذي وافق عليها المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد توافر جميع الأركان القانونية لجريمة القذف للمجنى عليه علناً وفقاً لما جاء بالأوراق والتحقيقات من أدلة تثبت قيام المتهم الأول محرر شئون التعليم بالجريدة بقذف المجنى عليه فى المقاﻻت الأربعة تبين من الألفاظ والعبارات الواردة بالمقاﻻت أنها تنطوى على إسناد وقائع، ونسبها للمجنى عليه لو صحت لأدت إلى عقابه قانوناً واحتكاره عند أهله ووطنه.

ونوهت النيابة إلى أن تلك الألفاظ من الصراحة والوضوح بحيث تجزم بعلم القاذف، بأنها تمس سمعة المجنى عليه وتستلزم عقابه، ومن ثم إسناد تلك الاتهامات للمجنى عليه ينطوى على ألفاظ شائنة بذاتها، وأن ماقام المتهم بنشره يخرج عن حد النقد المباح لأعمال من فى حكم الموظف العام، وأكدت أنه ثبت واستقام الدليل على ارتكاب المتهم الثانى رئيس التحرير الجريمة المسندة إليه، حيث أخل بواجبات وظيفته ومايفرضه عليه منصبه من ضرورة الإشراف على مايتم نشره فى الجريدة، ومنع مايمس اعتبار الأشخاص وقدرهم، وذلك بأن سمح بنشر المقال محل الشكوى وما شمله من قذف فى حق المجنى عليه والتحقير من شأنه، وإظهاره بمظهر غير ﻻئق يحط من قدره الاجتماعى ومكانته بين أقرانه وأهل وطنه، الأمر الذى يتحقق بموجبه فى حقه أركان جريمة الإخلال بواجب الإشراف على ماتم نشره فى حق المجنى عليه، حيث تقاعس عن مباشرة اختصاصه الوظيفى المعني به، وسمح بنشر المقال محل الشكوى ولم يباشر بشأنه اختصاصاته الفنية التى تسمح له بالتدخل بالحذف أو الحجب للمواد التحريرية، وتعديل مايلزم مما ترتب عليه نشر المقاﻻت محل الجريمة.

وانتهت النيابة العامة إلى تساند الأدلة وثبوتها فى حق المتهمين مما اطمأنت إليه من أدلة ثبوت لتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية، إذ ثبت قيام المتهم الأول، وهو صحفى بقذف المجنى عليه حال كونه موظفا عموميا، وكان ذلك بنشر مقاﻻت بها اتهامات لو صحت لأوجبت معاقبته إدارياً واحتقاره عند أهل وطنه.

