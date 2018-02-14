إحالة دعوى فرض الحراسة على قناة السويس لمكتب الخبراء بالمحكمة الاقتصادية

رجب عزالدينقالت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إن محكمة القاهرة الاقتصادية قررت إحالة دعوى فرض الحراسة عليها إلى مكتب الخبراء بالمحكمة وحددت جلسة 10 مارس لنظرها.وكان من المقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 13 فبراير الحالى، وتتعلق القضية بدعوى رفعتها شركة الأهلى للاستثمارات أمام المحكمة ال



رجب عزالدين

قالت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إن محكمة القاهرة الاقتصادية قررت إحالة دعوى فرض الحراسة عليها إلى مكتب الخبراء بالمحكمة وحددت جلسة 10 مارس لنظرها.

وكان من المقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 13 فبراير الحالى، وتتعلق القضية بدعوى رفعتها شركة الأهلى للاستثمارات أمام المحكمة الاقتصادية، للمطالبة بفرض الحراسة القضائية على شركة قناة السويس للتوطين والتكنولوجيا، وجامعة 6 أكتوبر التابعة لها، للدفع ببطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالى.

ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بواقع 24.08% لصالح المصرف العربى الدولى، و14.58 % لـ “الأهلى للاستثمارات”، و12% لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران، و10.08% لشركة مصر للتأمين، و%8.6 لـ”مصر لتأمينات الحياة”، و8.1 % للبنك الأهلى الكويتى مصر، و4.95 للصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمال الشركة 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.