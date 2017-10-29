إحالة دعوى جولدن بيراميدز ضد أوراسكوم لاستئناف القاهرة

رجب عزالدين: قالت شركة جولدن بيراميدز بلازا، إن محكمة شمال القاهرة قضت بعدم اختصاصها بدعواها ضد شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة، واتحاد المقاولين العالمية.وأحالت المحكمة الدعوى أمس، للدائرة المختصة بمحمكة استئناف القاهرة، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية من الشركة اليوم. يختص موضوع ا



رجب عزالدين:



قالت شركة جولدن بيراميدز بلازا، إن محكمة شمال القاهرة قضت بعدم اختصاصها بدعواها ضد شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة، واتحاد المقاولين العالمية.

وأحالت المحكمة الدعوى أمس، للدائرة المختصة بمحمكة استئناف القاهرة، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية من الشركة اليوم.

يختص موضوع الدعوى بطعن جولدن بيراميدز بلازا بالتزوير على حكم التحكيم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 467 لسنة 2006، الصادرة ضدها فى قضية سهل حشيس.

ورفضت محكمة النقض طعنا سابقا للشركة ضد شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة، واتحاد المقاولين العالمية، كما رفضت طلبا عاجلا لها فى 22 نوفمبر الماضى، لإيقاف تنفيذ الحكم.

وأصدر مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى 3 مارس 2015 حكما لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء والمقاولين العرب، فى النزاع مع جولدن بيراميدز يقضى بالزام الأخيرة بسداد 260.8 مليون جنيه، و43.4 مليون دولار، مضافاً إليهما الفوائد من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.

