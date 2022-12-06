إحالة دعوى تطالب «بلتون القابضة» بتعويض 90 مليون جنيه إلى الخبراء

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة -المستحوَذ عليها من شيميرا الإماراتية- إحالة دعوى قضائية تطالبها بتعويض قدره 90 مليون جنيه إلى الخبراء لإعداد تقرير بشأنها للمحكمة.

وقالت بلتون المالية القابضة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء ، إن هذه الدعوى رفعتها إحدى الشركات ضد بلتون لتداول الأوراق المالية (التابعة) أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وكان مقررا نظرها بجلسة 4 أكتوبر الماضى ، ثم تقرر تأجيلها 5 ديسمبر ، ثم إلى مطلع يناير 2023.

وقررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى الخبراء لفحص الدفوع القانونية المقدمة من بلتون بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط تحكيم وسقوط الدعوى بالتقادم.

لم تحدد بلتون القابضة عن اسم الشركة الرافعة للدعوى في إفصاحات سابقة، إلا أن الإفصاح الأخير (6 ديسمبر) أشار إلى اسمها “لنكوم للاستثمارات”.

تطالب لنكوم للاستثمارات بتعويض قدره 90 مليون جنيه، عما تدعيه من أضرار لحقت بها من التأثيرات السلبية لضعف عملية طرح شركة ثروة كابيتال فى البورصة على السوق عام 2018، بما أدى إلى عدم تمكنها من طرح أسهمها فى البورصة بسبب تأثر السوق بتداعيات الطرح.

بلتون القابضة : الدعوى مرتبطة باكتتاب ثروة كابيتال فى البورصة منذ 4 سنوات

واختصمت الدعوى القضائية شركة بلتون لتداول الأوراق المالية باعتبارها السمسار المنفذ لعملية طرح ثروة كابيتال فى السوق آنذاك (2018)، كما ادعت الشركة أن طلبات اكتتابها فى ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (كونتكت القابضة حاليا) كانت مغايرة للحقيقة، وفقا للإفصاح.

يشار إلى أن طرح ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (كونتكت القابضة حاليا) فى البورصة عام 2018، قد شهد جدلا واسعا فى سوق المال المصرى بسبب انخفاض سعر السهم فى أول جلسات تداوله بشكل حاد على خلاف المعتاد فى الأطروحات التى يعلن عن تغطية اكتتاباتها بشكل جيد.

وتوجهت سهام النقد ساعتها إلى شركة بلتون القابضة التى تولت عملية طرح ثروة كابيتال (أكتوبر 2018) ، وأعلنت نجاحها فى تغطية الطرحين الخاص (للمؤسسات والهيئات) بمعدل 10.83 مرة ، كما أعلنت نجاح الطرح العام ( للأفراد والجمهور) 30 مرة بما يعنى أن عملية الطرح قد نجحت بمستويات قوية.

وانخفض سعر سهم الشركة فى أول يوم تداول بنسبة 10% على خلاف المعتاد فى مثل هذه الحالات، بما أدى إلى حالة من الجدل والبلبلة فى سوق التداول دفعت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب.

واضطرت الحكومة المصرية إلى تأجيل أول طروحاتها، والمتمثل في حصة 4.5% من الشركة المحتكرة لصناعة السجائر (الشرقية للدخان)، بسبب عدم تهيؤ السوق لاستقبال الطرح فى ظل تداعيات طرح ثروة كابيتال.

وقررت هيئة الرقابة المالية فى ديسمبر 2020 ، فرض عقوبات على شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات بوقفها عن مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور،كما ألزمت بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام.

وتقدمت بلتون بتظلم ساعتها ولم يقبل، كما رفعت دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد العقوبات ، وانتهى النزاع بالتصالح فى فبراير 2019 بدفع بلتون مبلغ 16 مليون جنيه عن مخالفات فنية فى عملية الطرح تمسكت بها الرقابة المالية.

كما قامت أوراسكوم للاستثمار القابضة بشراء 30% من أسهم ثروة كابيتال بسعر الطرح البالغ 7.36 جنيه للسهم لجبر الضرر عن المتعاملين ،فى إطار تسوية النزاع والتصالح مع الرقابة المالية.

تسوية نزاع قضائي في الولايات المتحدة مقابل 700 ألف دولار

محكمة

وأعلن مجلس الإدارة الجديد لبلتون-برئاسة داليا خورشيد- تسوية نزاع قضائي في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل دفع 700 ألف دولار وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة 26 أكتوبر الماضى.

وقالت الشركة، إن هذا النزاع يختص بإحدى شركاتها التابعة المؤسسة في الولايات المتحدة، دون ذكر اسمها أو أى تفاصيل أخرى حول أطراف النزاع وموضوعه.

وشرعت بلتون منذ ديسمبر 2020، في إجراءات بيع حصتها فى شركة” أرباخ جرايسون” الأميركية المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية بقيمة اجمالية قدرها 45 مليون جنيه، إضافة إلى نسبة من الأرباح (ليس واضحا ما إذا كانت هذه الشركة محل النزاع أم غيرها).

كما أعلن المجلس في وقت لاحق (8 نوفمبر) موافقته على الحصول على قرض حسن بقيمة 1.34 مليار جنيه من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية لمدة سنة بدون فوائد.

وأصبحت بلتون -إحدى الشركات التابعة لشيميرا للاستثمار الإماراتية- منذ أغسطس الماضى بعد تنفيذ عرض شراء 55.9% من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه.

بلتون تستعد لأضخم اكتتاب في سوق المال المصرية بقيمة 10 مليار جنيه

كما يستعد المجلس لإجراء أضخم اكتتاب في زيادة رأسمال المصدر لشركة مدرجة في سوق المال المصري بقيمة 10 مليارات جنيه دفعة واحدة.

وحصلت بلتون في 23 نوفمبر الماضى على موافقة الهيئة العام الرقابة المالية للشروع في إجراءات هذا الاكتتاب عبر دعوة قدامى المساهمين.

ومن المقرر زيادة رأسمال المصدر من 929.9 مليون جنيه إلى 10.92 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليار جنيه دفعة واحدة موزعة على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

وقالت الشركة إنها متلزمة بالإفصاح عن القيمة العادلة للسهم لقدامي المساهمين فور انتهاء المستشار المالي من إعدادها وقبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل.

كما سيتم زيادة رأسمال المرخص به بقيمة 10 مليارات جنيه ليرتفع من مليار إلى 11 مليار جنيه، ومن المقرر دعوة الجمعية العامة لمساهمي بلتون القابضة للانعقاد في أقرب وقت لمناقشة هذه الزيادة الضخمة التى اقترحها مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة 21 نوفمبر الجاري.

وقالت إدارة الشركة إن حصيلة الاكتتاب في هذه الزيادة سيتم استخدام 15% منها في سداد كل أو بعض الديون/القروض المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة.

كما سيجري استخدام 85% من الحصيلة في تغطية احتياجات الشركة من السيولة النقدية اللازمة لتمويل خطة التوسع في تأسيس شركات جديدة والاستحواذ على أخري، وفقًا لمبررات الزيادة المرسلة لهيئة الرقابة المالية.