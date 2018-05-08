إحالة دعوى ترحيل مراسلة خارج البلاد للمفوضين

نجوى عبد العزيز:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، التي طالب فيها بترحيل “أورلا جيورين” المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة، معدة برامج بقناة الـ”BBC” إلى خارج البلاد لهيئة مفوضي الدول لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.

قال صبري في دعواه: “إن هيئة الإذاعة البريطانية BBC بثَّت تقريرًا كاذبًا، أعدته “أورلا جيورين”، المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة، ونشرته قناة BBC- وهي قناة عميلة تعمل ضد مصر وتتعمد نشر أخبار عارية من الصحة عن اختفاء الفتاة زبيدة قسريًّا، عبارة عن لقاء مع والدتها قالت فيه وادَّّعت كذبًا، أن ابنتها اعتقلت وهي بالقرب من إحدى التظاهرات الإخوانية التي لم تشارك بها عام 2014، ومكثت في السجن 7 أشهر دون محاكمة، وتعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي من عناصر الشرطة اختصمت الدعوى وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.