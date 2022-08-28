إحالة دعوى استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات «المحامين» للمفوضين

قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعنين المقامين من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومنتصر الزيات المحامي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما .

وأقام الزيات وعاشور طعنين على حكم محكمة القضاء الإداري والصادر بجلسة أمس، والمتضمن استبعادهما من انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب والمقرر إجراؤها 4 سبتمبر المقبل.

وحددت دائرة فحص الطعون اليوم جلسة عاجلة لنشر الدعويين المقامتين من سامح عاشور ومنتصر الزيات.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت أمس باستبعاد سامح عاشور النقيب السابق للمحامين وأيضا منتصر الزيات .

كتبت – نجوى عبد العزيز