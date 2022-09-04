«إحالة المخالف للنيابة».. «حماية المستهلك»: عملاء متخفون لمراقبة بيع السجائر بعد ارتفاع أسعارها

أكد مصدر مسؤول داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سيتابع الأسعار الجديدة للسجائر والصادرة من شركة الشرقية للدخان والتأكد من الالتزام بالسعر وعدم البيع بأكثر من السعر المعلن عنه.

يشار إلى أن الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى، قررت زيادة أسعار بيع سجائرها بنحو 2 جنيه لأغلب الأنواع، اعتبارا من الأحد 4-9-2022.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الجهاز سيستخدم عددا من العملاء المختفين ليقوموا بمحاولات شراء من مخازن الجملة ومحال بيع التجزئة، للتأكد من عدم بيع السجائر بأسعار مرتفعة عن معدلها الطبيعي.

وأكد المصدر أنه سيتم التنسيق بين المحافظات التي لا توجد بها أفرع لجهاز حماية المستهلك من خلال التنسيق مع فروع الجهاز الموجودة في المحافظات المجاورة، مضيفا أن جارٍ افتتاح فرع بمحافظة دمياط قريبا ويتم تغطيتها حاليا من خلال فرع الجهاز بمحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أنه في حالة مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك المتعلق بالالتزام بالأسعار المعلنة وعدم إضافة أي زيادات على بيع علب السجائر سيتم إحالة التاجر أو صاحب السوبر ماركت المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالف.

جدير بالذكر أن الشركة الشرقية للدخان أخطرت شعبة الدخان باتحاد الصناعات بزيادة جنيهين لأغلب أنواع السجائر، تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وجاءت الزيادة أقل بكثير من توقعات التجار بالسوق، خاصة أن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر انتظارا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم.

ومن المتوقع أن تشهد السوق المحلية بمصر زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، والتي من شأنها أن تساهم في استقرار السوق، بحسب بيان صادر عن شعبة الدخان باتحاد الصناعات.