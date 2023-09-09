إحالة المتهم بسب وقذف منى زكي لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز للمحاكمة

أحالت نيابة الشئون المالية والاقتصادية “أحمد وجيه” المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي عبر فيديوهات بثها على موقع “يوتيوب”، إلى المحكمة الاقتصادية؛ وحددت 14 سبتمبر الجاري؛ لنظر أولى جلسات محاكمته.

وتقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى أحمد وجيه يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها فى فيلم “أصحاب ولا أعز، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع “يوتيوب”.

وقدم البلاغ شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانونى للنقابة وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو فى حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وطالبت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن فى الأعراض، والتى يعاقب عليها بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.

وجرت التحقيقات وتم سماع أقوال شعبان سعيد بصفته وكيل عن النقابة، وصفته وكيل خاصة عن الفنانة مني زكي وقدم الأدلة على إدانة المتهم وأسباب تقدمه بالبلاغ، وانتهت لإحالة البلاغ للمحكمة على النحو سالف بالبيان.

كتبت نجوى عبدالعزيز