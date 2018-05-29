إحالة المتهمين بقتل والد طفل البامبرز للمحاكمة الجنائية العاجلة

كتبت نجوى عبدالعزيز

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة 5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة فى القضية رقم 10848 لسنة 2018 جنايات المطرية والمعروفة إعلاميا بقضية مقتل والد طفل البامبرز.

ووجه النائب العام تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بالاتفاق فيما بينهم عقب فشلهم فى إقناع المجنى عليه بالتنازل عن القضية الخاصة ببعض أقاربهم المتهمين فيها باتكارب واقعة هتك عرض نجل المجنى عليه، وإلقائه من أعلى سطح العقار شارعين فى قتله.

كان قسم شرطة المطرية، تلقى في 21 مايو الماضي بلاغًا من الأهالي يفيد مقتل المجني عليه، وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة إلى رمضان الماضي، بتلقي قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل يدعى حمزة، 3 سنوات، ملقى داخل منور عمارة، بعد سقوطه من الطابق الخامس، وبسؤال شهود الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، أكدوا أنهم فوجئوا بسقوط المجني عليه من الأعلى، وكان لا يرتدي سوى “البامبرز”.

وتم القبض على المتهمين وهما “عرفة. ع” طالب و “محمود. أ” طالب، وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار ابراهيم صالح المحامي العام، إحالتهما لمحكمة الجنايات بتهمة محاولة اغتصاب الطفل حمزة والشروع في قتله بإلقائه من الطابق الخامس، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إعلاميًا بـ”طفل البامبرز” لجلسة 12 أغسطس المقبل.