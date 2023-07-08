إحالة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح للمحاكمة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة المتهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح للمحاكمة الجنائية.
كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح نجم كرة القدم، بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات.
وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الماضى من مدير أعمال أحد لاعبى كرة القدم باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بالقاهرة الجديدة.
واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة وأنهما على علم بأن الفيلا ملك اللاعب محمد صلاح، وقاموا بمراقبتها قبل سرقتها.
كتبت – نجوى عبد العزيز