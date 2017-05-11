إحالة القاضي المتهم بقتل مُجند مدينة نصر للجنايات

نجوى عبد العزيزوافق النائب العام المستشار نبيل صادق، على مذكرة الرأى المُقدمة من المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة المستشار حسين ش «محبوس»، إلى المحاكمة الجنائية الجنايات على خلفية اتهامه بقتل «مُجند»، عقب مرور أسبوع على الواقعة.

نجوى عبد العزيز

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، على مذكرة الرأى المُقدمة من المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة المستشار حسين ش «محبوس»، إلى المحاكمة الجنائية الجنايات على خلفية اتهامه بقتل «مُجند»، عقب مرور أسبوع على الواقعة.

روى محضر الشرطة المسطر بمعرفة الملازم أول أحمد مازن، تفاصيل الواقعة في القضية، حيث أثبت به وجود بلاغ بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع أحمد حسني- دائرة القسم- بمدينة نصر فانتقل إلى محل البلاغ، وتقابل مع المدعوة بوسى حسن عبدالفتاح التي أبلغته أنها وإبان تواجدها أمام العقار محل الواقعة، فوجئت بأحد الأشخاص، الذي تبين أنه يدعى ح. ش، لمحل بالمحكمة الاقتصادية، يسألها عن مناسبة تواجدها بمحل الواقعة.

وبمجرد طرح السؤال من القاضي حدثت بينهما مشاداة كلامية قامت على إثرها بالاتصال بخطيبها المدعو مؤمن سعد محمد علي، وطلبت منه الحضور، وما أن حضر الأخير حتى حدثت بينه وبين القاضي مشاداة كلامية احتدمت لتشابك بالأيدي، فاستل الأخير سلاحه الناري مشهرا إياه في مواجهة خطيبها، وأطلق منه عيارا ناريا استقر في صدر المجنى عليه.