إحالة أوراق 31 متهما في اغتيال النائب العام للمفتي

نجوى عبد العزيز: قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، احالة أوراق 31 متهمًا، في اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 22 يوليو للنطق بالحكم.وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم: "الانضمام لجماعة إر

نجوى عبد العزيز:



قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، احالة أوراق 31 متهمًا، في اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 22 يوليو للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم: “الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية بالخارج، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود”.