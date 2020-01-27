إحالة أوراق 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية للمفتي

حددت محكمة الجنايات، جلسة 21 للنطق بالحكم في القضية على جميع المتهمين.

قضت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق 3 متهمين لفضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا “محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”.

وحددت محكمة الجنايات، جلسة 21 للنطق بالحكم في القضية على جميع المتهمين.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين اتهامات بأنهم من انضموا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة.

وكان الإرهاب من الوسائل في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية.

ووجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.

وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة ووضع المتهم معتز السيارة المجهزة، وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له، حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الإسكندرية، والمرافقين له.

نجوى عبد العزيز