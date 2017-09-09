إحالة أوراق 11 متهمًا بخلية الجيزة للمفتي والحكم 22 أكتوبر

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، إحالة 11 متهما بقضية خلية الجيزة الإرهابية من أصل 26 متهما، منهم 21 محبوسبين على ذمة القضية و5 هاربين إلى فضيلة مفتي ا

نجوى عبد العزيز:

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، إحالة 11 متهما بقضية خلية الجيزة الإرهابية من أصل 26 متهما، منهم 21 محبوسبين على ذمة القضية و5 هاربين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 22 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

كانت النيابة أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.