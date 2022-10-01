إحالة أوراق نقاش قتل سيدة وأحرق جثمانها داخل فيلتها للمفتى

قررت محكمة الجنايات بالإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة، بإحالة أوراق المتهم “ن.م.ف” إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل المجني عليها ك.م.أ وسرقتها.

ترجع تفاصيل القضية جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مأمور قسم شرطة برج العرب بلاغا من شقيق المجني عليها باختفائها، وسرقتها بمحل سكنها بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المتهم “ن.م.ف” نقاش توجه إلى الفيلا سكن المجني عليها “ك.م.ا” 70 سنة ربة منزل، وذلك لمطالبتها بمبلغ مالي نظير قيامه بأعمال نقاشة وتشطيبات داخل الفيلا الخاصة بها، وهو مبلغ مالي قدرة 3700 جنيه، وعند وصوله إلى محل الواقعة شاهد باب الفيلا مغلقًا، فقام بدفعه بقوة ودخل وشاهد المجني عليها في الحديقة، وحدثت بينهما مشادة ودفعها بقوة وهددته بالاستعانة بالجيران وطلب الشرطة له لسرقتها، ودفعها بقوة فسقطت على الأرض واصطدمت رأسها بالرصيف، وسالت منها الدماء وأحضر عصا خشبية، وتعدى عليها بالضرب على رأسها عدة مرات حتى تأكد أنها توفيت، وأحضر سجادة من مسكنها ولفها بداخلها، وقام بإحضار مادة سريعة الاشتعال بنزين من داخل الفيلا وسكبها عليها، وأشعل النيران بها لفترة زمنية طويلة.

وعقب التأكد من احتراق جثمانها بالكامل قام بإحضار سلاح أبيض سكين، وساطور من مسكنها وقطع باقي الجثمان، وقام بإلقاء تلك الأجزاء داخل مواسير الصرف الصحي، وبعد ذلك ألقى حافظتها وهاتفها داخل الصرف الصحى لعدم الوصول إليها.

واستولى على عدد 8 كيلو سكر و4 زجاجات زيت، 2 علبة صلصة، وجوال أرز و2 أسطوانة بوتاجاز، وفر هاربا مستغلا توكتوك.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأقر بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم، وحددت جلسة ديسمبر القادم للنطق بالحكم.

كتبت نجوى عبد العزيز