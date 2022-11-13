إحالة أوراق متهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بالقليوبية للمفتي

قضت محكمة الجنايات بالقليوبية، بإجماع الآراء بإحالة أوراق عامل قتل صديقه ثم قطع جثمانه بصاروخ لإخفاء جريمته لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 10 ديسمبر للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي، وعضوية المستشارين شيرين صلاح ، ومحمود أبو اليزيد .

كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم حامد.ع.م 28 سنة عامل إلى محكمة الجنايات وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية.

بدأت الواقعة يوم 2022/1/17، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة محمود.ز.ا غارقه في دمائها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة للمعاينة.

وأمكن الوصول للمتهم، وأتضح ارتكابه للواقعة واعترف انه قتله عمدا مع سبق الإصرار، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري وذخائر مسدس موضوع الاتهام التالي، فتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً ناريا أستقر بمنطقة الرأس فسقط أرضا، ثم قام بإحضار أداة ” صاروخ كهربائي، وأكياس بلاستيكية وحقيبتين سفر، وخرطوم مياه “موضوع الاتهام الرابع لتقطيع جثمان المتوفي وإخفاء معالم جريمته وقام بتوزيع الجثمان على حقيبتي السفر ثم قام بإلقائها بمجري ماني للتخلص منها قاصداً من ذلك قتله.

وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرق المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه، فيما أحرز سلاح ناري مششخن مسدس وذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق، وأحرز أداوت مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات .

كتبت – نجوى عبد العزيز