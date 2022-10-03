إحالة أوراق قاتل فتاة الشرقية سلمى بهجت للمفتي

قررت محكمة الجنايات إحالة أوراق المتهم بقتل فتاة الشرقية سلمى بهجت إلى المفتى للأخذ برأيه فى إعدامه، بعد ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، والذى أكد سلامة قواه العقلية والنفسية، ومسئوليته وقت ارتكاب الجريمة، وتحديد يوم الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشارمحمد عبد الكريم، وتعود أحداث القضية ليوم 8 أغسطس، الماضي، حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أهالي عمارة أبو زيدان بحى المنتزه بقسم أول الزقازيق بقيام شخص بالتعدي على فتاة بمدخل عمارة زيدان بطعنها بسلاح أبيض بسكين عدة طعنات أودت بحياتها.

انتقلت على الفور أجهزة الامن ، حيث تم ضبط المتهم بمعاونة أهالي المنطقة واتضح أنه يدعى إسلام محمد فتحى محمد 22 عامًا طالبا بكلية الإعلام بجامعة الشروق وبحوزته سكين ملوث بدماء المجنى عليها، حيث اعترف المتهم تفصيلاً بالحادث وأنه قام بقتل زميلته سلمى بهجت محمد محمود بطعنها 17 طعنة 15 من الأمام وطعنتين من الخلف انتقاماً منها لسابقة ارتباطهما عاطفياً وقيامها بالتخلي عنه رغم معاونتها واصرارها على إنهاء العلاقة دون رغبته، مما آثار حفيظته وقرر قتلتها على غرار طالبة المنصورة.

تم القبض علية وإحالته للنيابة التى قدمتة محبوسا لمحكمة الجنايات بالزقازيق، وتم محاكمته يوم 4 سبتمبر الماض، والتى تم تأجيلها بناءً على طلب دفاع المتهم لتقديم ملفه الطبى والمرافعة، وتم عقد ثانى جلسات المحاكمة 6 سبتمبر الماضى حيث استمعت هيئة المحكمة الى عدد من الأطباء النفسيين، والذىن أوضحوا أن المتهم كان يعانى من نوبة زمانية حادة، تسببت له بعض الهلاوس والعداونية، والعصبية الشديدة، وقد تنقلب النوبة فى حالة عدم تلقية العلاج إلى الذهان العقلى.

فقررت المحكمه إيداعه مستشفى للأمراض النفسية والعصبية لمده شهر وإعداد تقرير عن حالته الصحيه، والذي ورد للمحكمه وأثبت سلامة قواه العقلية والنفسية.

كتبت نجوى عبد العزيز