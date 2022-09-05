إحالة أوراق قاتل فتاة البراجيل إلى المفتي

قررت محكمة الجنايات بالجيزة، إحالة أوراق المتهم بقتل ابنة خاله الطالبة أمل والمعروفة إعلاميا بفتاة البراجيل، لفضيلة مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 4 أكتوبرالقادم للنطق بالحكم.

ووصلت أسرة المجني عليها لحضور جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنتهم بعد فشله فى اغتصابها، وكذلك وصول المتهم إلى مقر المحكمة وسط تشديدات أمنية.

كانت البداية إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على جثة طفلة مذبوحة داخل منزل بمنطقة الزرايب بقرية البراجيل.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أمل م.ع 15 سنة، بها آثار ذبح بمنطقة الرقبة وطعنة في الجسد وعارية الجسد، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليها نجل عمتها بدافع الاغتصاب إلا أنه فشل في محاولته، فقام بقتلها وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه واقتياده إلى جهات التحقيق.

وأقر بارتكاب الواقعة عقب فشله في اغتصاب المجني عليها، فقام بقتلها خشية افتضاح أمره، وتم إحالة المتهم للجنايات التى أحالت أوراقه لفضيلة المفتى للأخذ برأيه فى إعدامه.

كتبت نجوى عبد العزيز