إحالة أوراق قاتل الطفل الإيطالي إلى دار الإفتاء

كتبت نجوى عبد العزيزقضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نصر البدراوى، بإحالة أوراق المتهم بقتل الطفل الإيطالي إلى مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في القضية، وحددت جلسة 14 ديسمبر للنطق بالحكم.جاء ذلك عقب نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـقضية "الطفل الإيطالي" والمتهم خلالها أحمد شعبان عوض، 28

كتبت نجوى عبد العزيز

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نصر البدراوى، بإحالة أوراق المتهم بقتل الطفل الإيطالي إلى مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في القضية، وحددت جلسة 14 ديسمبر للنطق بالحكم.

جاء ذلك عقب نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـقضية “الطفل الإيطالي” والمتهم خلالها أحمد شعبان عوض، 28 سنة حداد كريتال، بقتل الطفل وليد محمد حامد الغطاس، 9 سنوات، داخل بدروم منزله، بعد أن حاول الاعتداء عليه جنسيا إلا أن الطفل صرخ، فخاف من افتضاح أمره، فأودى بحياته خنقا، جاء ذلك في حضور المتهم بقفص الاتهام أمام هيئة المحكمة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، يفيد ببلاغ أهالي قرية ميت الكرماء، بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المنازل.كان الطفل وليد محمد حامد الغطاس (9 سنوات)، ولد في إيطاليا وحضر إلى قرية أسرته في ميت الكرما، التابعة لمركز طلخا، في محافظة الدقهلية، في يونيو الماضي، اختفى في ظروف غامضة حتى كشفت رائحة كريهة منبعثة من منزل أحد جيرانه مقتله.

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة طلخا برئاسة المقدم أحمد شبانة من ضبط المتهم أحمد شعبان عوض، 28 سنة حداد كريتال، أمام النيابة العامة بجريمته وأنه قتل الطفل وليد محمد حامد الغطاس، 9 سنوات، داخل بدروم منزله، بعد أن حاول الاعتداء عليه جنسيا إلا أن الطفل صرخ، فخاف من افتضاح أمره، فأودى بحياته خنقا.