إحالة أوراق المتهم في مذبحة الريف الأوروبي للمفتي

قررت محكمة الجنايات بالجيزة والمنعقدة في الكيلو10.5، برئاسة المستشار محمد عوض الله، دبإحالة أوراق المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بمدينة الشيخ زايد والمعروفة إعلاميًّا بمذبحة الريف الأوروبي إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 1 يناير المقبل للنطق بالحكم.وذلك بعد ان تسلمت المحكمة التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.

وكانت النيابة العامة امرت بإحالة المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، واقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

كانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.

كما أرشد المتهم عن الأدوات التي استخدمها لدسِّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة.

كتبت نجوى عبد العزيز