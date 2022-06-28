إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة إلى مفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.

فرحة هستيرية وزغاريد بعد إحالة قـاتل نيرة_أشرف إلى المفتي، وكان النائب العام قد أمر بإحالة القاتل محمد عادل قاتل الطالبة إلى محكمة الجنايات محبوسًا؛ لاتهامه بالقتل العمد وحيازة وإحراز سلاح بدون ترخيص، وذلك بعد تحقيقات استغرقت يومين فقط.

نجوى عبد العزيز