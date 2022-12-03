إحالة أوراق المتهم بقتل فتاة بورسعيد للمفتي

أصدرت محكمة الجنايات بورسعيد قراراها بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم بقتل خلود درويش، وهى القضية المعروفة اعلاميا بفتاة بورسعيد لرفضها استكمال خطوبتها به وذلك إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 2 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وكانت اجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا من الأهالي بقيام شاب بقتل فتاة بعمارة بشارع المشرق نطاق حي الشرق، وتمكن فريق البحث الجنائي من الوصول قبل أن يهرب المتهم وأمكن ضبطه، وتولت النيابة العامة التحقيق وأحالته للجنايات.

يذكر أنه تم عقد أولى جلسات النظر في قضية خلود في 6 نوفمبر الماضي، وأصدر رئيس المحكمة قرارًا بتأجيل النظر في القضية إلى اليوم حيث قررت اوراق القضية لفضيلة المفتى للأخذ برأيه الشرعى بإعدام المتهم.

كتبت نجوى عبد العزيز