إجمالي صادرات أوكرانيا من الحبوب بلغ 4.7 ملايين طن بموجب اتفاق الأمم المتحدة

غادرت إجمالي 211 سفينة تحمل 4.7 مليون طن من المنتجات الزراعية الموانئ الأوكرانية حتى الآن بموجب اتفاق تم بوساطة الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” السبت نقلا عن وزارة البنية التحتية الأوكرانية.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة أنه من المقرر أن تغادر ثماني سفن تحمل 131300 طن من المنتجات الزراعية الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود اليوم السبت.

وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن غزت روسيا جارتها في الـ 24 فبراير الماضي، وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد أوكرانيا من الدول الرئيسية في إنتاج وتصدير الحبوب عالميا، وكانت تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الحرب.

وأعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو الماضي، وقالت وزارة البنية التحتية إن هذه الموانئ قادرة على شحن وإرسال ما بين 100 و150 سفينة شحن شهريا.