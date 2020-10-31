نقل وملاحة

إجمالي حركة موانئ بورسعيد 32 سفينة اليوم

سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتي حاويات ومن المنتظر دخول 5 سفن
أماني العزازي 2:44 م, السبت, 31 أكتوبر 20 2:44 م, السبت, 31 أكتوبر 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 32 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتي حاويات ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

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وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

وتعد مواني بورسعيد أهم موانئ القطاع الشمالي للمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس وتقع على المدخل الشمالي للقناة.

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بقلم أماني العزازي

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