إجمالي حركة موانئ بورسعيد 32 سفينة اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 32 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتي حاويات ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

وتعد مواني بورسعيد أهم موانئ القطاع الشمالي للمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس وتقع على المدخل الشمالي للقناة.