إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم 25 سفينة

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان له اليوم الخميس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول.

وأضاف بيان موانئ بورسعيد أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن.. ومن المنتظر وصول 3 سفن حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة .

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.